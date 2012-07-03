〔路透调查〕英国央行料将重启经济刺激政策,因英经济走势踉跄

路透伦敦7月3日电---英国央行周四料将推出第三轮货币刺激政策,以抵御衰退及欧元区不断恶化的债务危机带来的影响.就在两个月前,英国央行还暂停了这一计划.

自英国央行5月停止用增幅货币的方式购买公债后,英国经济状况明显恶化.上个月,该央行就已处于重启该计划的边缘.

自此之后,英国政府和央行宣布联合采取措施改善对企业的信贷,并确保银行业不会因欧元区危机持续而遭遇资金紧缺.

路透调查的分析师预期,本月英国央行扩大公债购买计划的可能性有75%,主要的争议在于货币政策委员会将选择在三个月内扩大500亿英镑,还是在四个月内扩大750亿英镑.

"可以说,在欧洲最坏的忧虑还未成真.但迹象足以证明前景黯淡,"莱斯银行集团经济学家Adam Chester表示.

大部分分析师预期,英国央行将把英国公债购买目标规模扩大500亿英镑至3,750亿英镑.这更接近此前英国央行刺激政策的规模,但Chester则称,规模可能扩大750亿英镑.

"近来欧元区传出了一些比较好的消息,"Investec分析师Philip Shaw说."考虑到各方面的动态,我们预期货币政策委员会这次会再启一轮500亿英镑的量化宽松政策."(完)