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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 16:08 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在ECB会议前区间波动,空头调整策略

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* 美国国庆日假期因素加重欧洲央行(ECB)会议前的离场观望气氛

* 欧元兑美元迟滞走势可能持续48小时,毫无疑问空头气氛笼罩,但大量投机性空头仓位几无变化

* 若说气氛有任何变化,便是欧元兑美元空仓转至欧元兑大宗商品货币空仓

* 这些空仓应会从ECB的放宽政策或QE中获益

* 欧元兑美元看似将在1.2550-1.2650之间交投,直至ECB会议后公布决议.(完)

--编译 田建华; 审校 蔡美珍

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