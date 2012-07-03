《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京7月3日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间16:06时,1港元=0.81918人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 9.12 10.36 1.07 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.46 4.20 2.17 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.00 5.21 2.11 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.70 2.35 1.92 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.45 1.23 3.42 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.95 2.74 2.65 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.71 5.29 2.01 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.30 3.31 2.69 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.68 9.94 1.31 招商地产000024.SZ200024.SZ 25.36 15.47 2.00 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.51 3.83 2.07 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.17 7.60 1.79 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.52 18.95 1.90 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.76 2.40 1.91 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.71 4.14 2.57 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.36 2.31 2.30 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.43 10.01 1.64 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 7.89 4.68 2.06 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.02 2.40 2.04 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 17.30 11.07 1.91 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.22 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.95 5.82 2.51 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.60 7.91 1.33 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.10 2.51 1.51 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.40 3.41 1.58 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.08 2.04 1.84 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 28.12 19.59 1.75 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.54 3.88 1.43 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 6.71 4.39 1.87 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.49 3.96 2.00 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 8.50 5.94 1.75 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 20.55 18.16 1.38 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.40 2.85 2.31 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.31 3.40 2.27 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 27.00 17.42 1.89 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 48.46 28.40 2.08 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.58 1.82 2.40 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.61 3.07 1.83 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.90 1.15 2.02 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.34 6.63 1.35 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.22 2.62 1.97 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 68.20 52.41 1.59 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。