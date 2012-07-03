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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 16:21 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及六周高位,市场寄望主要央行出台刺激举措

路透上海7月3日电---期铜周二飙升,全球主要央行出台进一步货币宽松举措的期望,帮助抵消了宏观经济数据低迷及欧债危机引发的需求前景担忧.

中国非制造业采购经理人指数(PMI)意外升至三个月高位,亦提升了市场人气并推升铜价.[ID:nSB1646340]

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