"勇士"孙杨准备伦敦奥运冲金

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月3日电---2007年，年仅15岁的孙杨在墨尔本第一次参加了游泳世锦赛，当时这位瘦弱的男孩还怀疑的问妈妈，自己是否连跟在菲尔普斯这些泳坛名将们后面喝"洗脚水"都不够格。

而在不到六年后的今天，这位1500米自由泳新的世界纪录保持者不但再没有当初的疑虑，还有望成为中国男子游泳奥运夺金第一人。

"现在的我更好像一名坚强的勇士，已经拿起盾牌，即将全力以赴，"孙杨在上周的演讲中说道。"伦敦，我们准备好了，我们来了。"

从7月28日到8月4日，孙杨将在伦敦奥运水上中心参加男子200米自由泳、400米自由泳和1500米自由泳的比赛，并力争夺下金牌。

1500米自由泳项目可能成孙杨的突破口，他曾在去年的世锦赛中以14分34秒14的成绩一举打破了澳大利亚游泳名将哈克特保持了十年之久的该项目世界纪录，并摘得世锦赛冠军。

不但如此，孙杨在男子400米自由泳这一项目上也具备冲金的实力。尽管去年在上海世锦赛中位居韩国游泳运动员朴泰桓(北京奥运会该项目金牌得主)之后仅获银牌，孙杨今年游出了本年度世界最好成绩，表现优于朴泰桓。

在去年世锦赛上，孙杨还获得了男子800米自由泳冠军，为中国游泳队又添一金。中国泳坛经历了上世纪九十年代末的衰落和沉寂后，孙杨的这些胜利成为中国游泳崛起的又一项里程碑。

在1998年世锦赛前爆出多起兴奋剂丑闻后，相关部门痛下决心对违禁药物进行整顿，以确保"泳池乾净"，而中国游泳成绩也随之沉寂衰落，在世界级赛场上鲜有建树。

2008年北京奥运会上，刘子歌勇夺女子200米蝶泳冠军，这枚来之不易的金牌，以及她的队友们所争得的其他女子项目的奖牌，标志了中国游泳开始重振旗鼓。而男子游泳项目的复兴相较女队则似乎来得慢半拍。在上海世锦赛之前，只有张琳一人在世锦赛取得过冠军。张琳在2009年罗马世锦赛中获得了非奥运项目男子800米自由泳的金牌。

孙杨出色的表现为男队的复兴带来了希望；近几年来外国教练的指导、通过饮食增强体能和身型，以及更多的力量型训练均大大提高了中国男子游泳队的整体水平。

孙杨生于风景如画的名城杭州，长在一个体育世家。同为体育教师的父母在他七岁时便为他做了骨骼测试，测试结果预计他的身高将达到1米93。"有这么好的身高条件，不做个运动员反而显得奇怪了。"孙杨母亲杨明在接受当地媒体采访时说。

在进入杭州陈经纶体校(雅典奥运会女子100米蛙泳冠军罗雪娟亦出自此校)后，年少的孙杨迅速成为教练楼红梅的一块心病。楼说，孙杨最喜欢开的玩笑便是突然飞起一脚，将他的队友踹进泳池中。"他无论何时都想要被大家关注，而且他总是能够想尽办法达到这个目的。"

作为母亲的杨明担心自己的儿子可能患有多动症，当得知"飞鱼"菲尔普斯在童年时亦是如此，才放下心来。

孙杨在浙江省省队训练时，身在杭州的母亲经常驱车赶往基地，只为儿子送自己精心煲制作的老火汤。

2006年，已经进入国家队的孙杨开始展现出不凡的潜力。在师从澳大利亚著名教练丹尼斯·科特瑞尔之后，孙杨有了极大进步。

在谈到丹尼斯，这位指导澳洲泳坛名将哈科特夺得两届1500米自由泳奥运冠军的老教练时，孙杨说："简直就是魔鬼训练，有时一天要游上60个200米，从下午2点半一直到7点半不间断。"

艰苦的付出换来了相应的收获，而这收获不仅是成绩上的飞跃。在拥有超过730万粉丝的微博上，孙杨大方展示了自己在水中的优美线条。实力与偶像素质兼具，孙杨展露出成为一代体育新星的潜质。

在备战伦敦奥运的同时，孙杨加入了中国共产党。

"奥运会是一个没有硝烟的战场，能在出征前入党能够极大的激励他"，一位浙江省体育局官员在接受当地媒体采访时说道。(完)