〔美国经济〕消费者第一季拖欠还贷情况持续改观--ABA

路透华盛顿7月3日电---美国银行业协会(ABA)周二公布数据显示,今年第一季美国消费者拖欠还贷情况持续改观,但未来几个季度这种趋势可能放缓.

该协会称,在其跟踪的11个类别贷款中,有10个类别的拖欠还贷情况减少,包括个人贷款、银行卡和直接汽车贷款.

唯一一个拖欠还贷情况增加的贷款类别是房屋贷款,其拖欠率从前一个季度的1.69%升至1.78%,ABA将此归咎于房地产业复苏迟缓.

ABA对拖欠贷款的定义是超过还款日期至少30天.

协会首席经济学家James Chessen称,第一季出现有力改观,但他警告称未来的改观幅度可能不会很大.

"我们目前回到历史标准,很难实现进一步改观.经济近期放缓,而且不确定性仍很高."Chessen在一份声明中说.(完)