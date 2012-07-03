〔中国债市〕6月主要机构多增持债券,银行托管量增幅明显--中债登数据

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 中债登6月债券托管量大增逾3,000亿元
* 央票到期减少推升当月债券净发行量
* 银行托管量增幅最为明显
* 主要机构多增持债券
路透上海6月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,6月债券总托管量大增3,234亿元人民币,达22.05万亿(兆)元,单月增量为今年2月以来最高;6月央票到期减少推升债券净发行量,是当月托管量明显增加的主因.
分机构看,银行、基金及保险等主要机构6月大多增持债券,其中商业银行6月末债券托管量为14.96万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),当月托管量环比增加2,199亿元,亦为2月以来单月增量最大.
此外,当月基金公司债券托管增量为177亿元,保险机构达548亿元.
按中债登统计口径,6月共发行债券6,043亿元,本年累计发行27,458亿元;6月债券兑付量合计2,783亿元,当月债券净发行量为3,260亿元,较上月增逾七成.
以下为6月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年6月末 当月增减
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商业银行 149,570 +2,199
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基金公司 17,920 +177
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保险机构 21,296 +548
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证券公司 1,595 -46
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以下为6月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年6月末 当月增减 当年增减
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政府债券 75,005 +1,033 +1,166
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央行票据 16,500 -90 -4,790
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政策性金融债 72,513 +1,576 +7,735
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,200 +200 +200
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商业银行债 10,998 +472 +1,756
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非银行金融机构债 462 -30 -80
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企业债券 19,819 +309 +3,019
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短期融资券 1,384 -652 -3,640
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中期票据 21,291 +410 +1,549
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集合票据 133 +7 +40
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资产支持证券 82 0 -13
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外国债券 40 -- --
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合计 220,516 +3,234 +6,940
以下为6月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年6月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 6,043 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 58,909 677,586
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回购交割量 143,253 1,121,477
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债券兑付量 2,783 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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