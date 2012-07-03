〔中国债市〕人民币利率互换略下行,受央行逆回购缓解资金面等牵引

路透上海7月3日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周二略降,受益于央行公开市场逆回购及时缓解了短期的资金压力,且有消息指6月新增信贷可能不如预期,机构对降准等宽松政策的预期正趋浓,共同牵引IRS利率向下.

"今天往下掉了一点,下了大概4-5个bp吧,逆回购之后,资金会宽松一点,而且官方也发了社评,降准说不定也快了."上海一银行交易员指出.

官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.[ID:nSB1645988]

为助力机构平稳渡过周四(5日)的存款准备金补缴节点,中国央行周二公开市场继续力推逆回购操作.今日共进行1,430亿元人民币逆回购操作,其中,380亿元七天期品种中标利率3.95%;1,050亿元14天期品种中标利率4.10%,较上周四的4.15%再降.不过如不调降法定存款准备金率支持,资金紧张局面或难得到根本改观.[ID:nSB1644184]

上述交易员还提到,四大行6月新增贷款可能仅1,800多亿元,以此推算,6月整体新增信贷预计在7,000亿元,弱于机构所预期的9,000-10,000亿元,此亦加强了机构对经济基本面的悲观预期.

多家本地媒体周二报导称,中国四大国有银行6月新增人民币贷款约1,880亿元,新增存款则高达1.8万亿元.[ID:nSB1646116]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜大降逾30个基点(bp),但七天持稳未见明显跌势.因央行大举逆回购对短期流动性形势有效支撑,但5日准备金补缴情况未明,令机构谨慎心态未消.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.7500/2.8550 2.5630/2.6447 2.6380/2.7267 2.7800/2.8680 2.8158/3.0425

周一 2.7445/2.8645 2.5769/2.6657 2.6514/2.7471 2.8010/2.8971 2.8322/3.0650 --------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0055/-0.0095 -0.0139/-0.021 -0.0134/-0.0204 -0.0210/-0.0291 -0.0164/-0.0225

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)