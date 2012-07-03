〔中国债市〕现券收益率略下行,持续逆回购令资金面趋缓提升买气

路透上海7月3日电---中国银行间债市周二现券收益率略有下行.央行持续释放逆回购缓解资金紧张形势,现券市场紧张情绪有所舒缓.加之市场对降准预期持续发酵,买盘介入一二级市场相对积极.

交易员表示,央行公开市场今日逆回购"放量跌价",机构能以相对合理的价格获取所需资金,为其介入买券提供充分条件.同时近期公布数据显示中国经济疲弱仍在探底过程中,刺激了债市参与者乐观情绪,买盘对今日的新债和现券均显示兴趣.

但他们也并指出,鉴于流动性及资金利率等关键因素尚未稳定,且预期中实质性的宽松政策亦尚未落实,市场参与者谨慎心态未消,虽现券收益率今日下行,但难言现趋势性反转.

"今天央行出了逆回购,大家手里比从前有钱了嘛,看今天国开债招的需求就不错.而且经济仍然不乐观,6月信贷需求也很可能未有好转,这给债券投资者留下更多(做多的)想象空间."北京一银行交易员称.

中国多家本地媒体周二报导称,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)6月新增人民币贷款约1,880亿元人民币,新增存款则高达1.8万亿元.[ID:nSB1646116]

对于该消息,上述交易员指出,如最终经济数据显示6月新增贷款的确较5月减少的话,对债市短期内是利好消息,市场对更多刺激经济政策出台的期待更高.

但值得注意的是,上述报导中6月增贷款数量的减少源于票据融资减少,而中长期贷款投放却企稳,长此以往意味信贷结构调整逐渐起效利于经济回稳,对于债市长期或将起到利空作用.

国开行再次招标发行"福娃债".市场人士指出,本次各期限品种的需求都不错,特别是长端,显示债市预期依旧偏乐观,只是短期内市场对资金面预期仍谨慎,机构对短债利率要求较高.[ID:nSB1646612]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘隔夜大降逾30个基点(bp),但七天持稳未见明显跌势.因央行大举逆回购对短期流动性形势有效支撑,但5日准备金补缴情况未明,令机构谨慎心态未消.[ID:nSB1646630]

北京时间16:46,剩余期限约10年的固息国债120009最新收益率双边报价tCN120009=CFXM为3.3300%/3.3100%,上日尾盘为3.3500%/3.3350%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2510 4.1727

上日 3.6204 4.1658

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6909/2.6326

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3241/2.2604

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8603/2.7914 (完)

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