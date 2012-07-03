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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 17:41 BJT

俄罗斯总理梅德韦杰夫视察日俄争议群岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月3日电---俄罗斯媒体报导称，俄罗斯总理梅德韦杰夫周二登上南千岛群岛（日本称北方四岛）进行视察。此举可能重新引燃该国同日本的领土争端。

梅德韦杰夫2010年访问该争议群岛，成为第一位视察该地的俄罗斯领导人，引起日本不满。

那次访问结束后，梅德韦杰夫还承诺向部署在该群岛的驻军提供更多现代化武器。

该群岛位于俄罗斯东海岸，距离莫斯科约7,000公里。梅德韦杰夫登上的国后岛（Kunashir）位于该群岛的最末端，距离日本北部的北海道仅约15公里。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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