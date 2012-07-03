俄罗斯总理梅德韦杰夫视察日俄争议群岛

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月3日电---俄罗斯媒体报导称，俄罗斯总理梅德韦杰夫周二登上南千岛群岛（日本称北方四岛）进行视察。此举可能重新引燃该国同日本的领土争端。
梅德韦杰夫2010年访问该争议群岛，成为第一位视察该地的俄罗斯领导人，引起日本不满。
那次访问结束后，梅德韦杰夫还承诺向部署在该群岛的驻军提供更多现代化武器。
该群岛位于俄罗斯东海岸，距离莫斯科约7,000公里。梅德韦杰夫登上的国后岛（Kunashir）位于该群岛的最末端，距离日本北部的北海道仅约15公里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。