〔中港股市〕港股触及七周高位,沪市小幅收高

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 恒生指数收涨1.5%,港股周一逢公共假日休市
* 沪深300指数和沪综指均收高0.1%,但工业股仍构成拖累
* 景气循环股和大盘股带领港股上扬
* 摩根大通预计部分零售股将温和反弹
路透香港7月3日电---中国股市周二连续第三天收高,重新开市的港股则成为亚洲股市中表现最佳的市场,受益于对欧洲央行将推出更多货币宽松举措以振兴经济增长的憧憬.港股周一逢公共假日休市.
恒生指数.HSI收涨1.5%,报19,735.5点,为5月15日以来最高收位.该股指勉力收在200日移动均线之上,目前均线切入位在19,554.8点,上个月此水准对恒指构成强劲阻力.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均收高0.1%,因工业股持续疲软,令大盘部分回吐因地产股和消费相关股引发的涨幅.
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。