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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 17:41 BJT

〔中港股市〕港股触及七周高位,沪市小幅收高

* 恒生指数收涨1.5%,港股周一逢公共假日休市

* 沪深300指数和沪综指均收高0.1%,但工业股仍构成拖累

* 景气循环股和大盘股带领港股上扬

* 摩根大通预计部分零售股将温和反弹

路透香港7月3日电---中国股市周二连续第三天收高,重新开市的港股则成为亚洲股市中表现最佳的市场,受益于对欧洲央行将推出更多货币宽松举措以振兴经济增长的憧憬.港股周一逢公共假日休市.

恒生指数.HSI收涨1.5%,报19,735.5点,为5月15日以来最高收位.该股指勉力收在200日移动均线之上,目前均线切入位在19,554.8点,上个月此水准对恒指构成强劲阻力.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均收高0.1%,因工业股持续疲软,令大盘部分回吐因地产股和消费相关股引发的涨幅.

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