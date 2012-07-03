〔中国证券〕A股IPO下半年将继续活跃,超级大盘股或重现--会计师行(更新版)

(新增普华永道评论)

* 下半年A股IPO继续活跃,超级大盘股或重现

* 普华永道料全年A股IPO融资2,000-2,500亿元

* 香港下半年有合适的发行窗口

路透上海7月3日电---尽管中国A股首次公开发行(IPO)活动上半年表现低迷,但安永[ERNY.UL]和普华永道两家国际会计师行均预测,下半年A股IPO将保持活跃,超级大盘新股有可能重现.

中国上半年A股IPO融资总额约730亿元人民币,较去年同期缩水一半.但普华永道预计,全年沪深股市IPO融资额将达2,000-2,500亿元.

普华永道中国主管合伙人林怡仲表示,全球经济形势的不明朗,尤其是欧洲国家债务问题深化和其他国际外围因素,在一定程度上影响了资本市场的信心,使部分准备上市融资且具备条件的公司暂缓上市时间表.

但他坚持认为,"纵观全年,我们相信整体IPO市场下半年依然活跃,并有可能出现几家大规模融资的IPO."

安永审计服务合伙人袁勇敏亦指出,下半年中国经济形势趋于好转,资金面可能适度宽松,这将为股市创造较好的市场环境,使得大盘承受扩容压力的能力增强,这为未来大盘新股的发行创造条件.

"下半年比较好的(发行)窗口还是存在的,超过百亿元的大盘股有可能会出现."他表示,已有数个大盘股通过审批或正为近期上市做准备,同时国资委今年重点工作之一就是继续推动央企加快主营业务上市,因此下半年市场将迎来一些大盘股.

上半年融资额最大的A股IPO是中国交建(601800.SS)(1800.HK),其现金募资额为50亿元.而去年有中国水电(601669.SS)、华锐风电(601558.SS)等四个新股融资量超过50亿元,其中有两个项目在上半年.

目前已通过中国证监会发审委审核等待发行新股的有100多家,其中筹资额可能超百亿元的大盘股包括陕煤股份、中邮速递等.而中国人保集团亦已启动A+H股IPO计划,业内人士预估,其两地IPO规模可能高至60亿美元,有望在年内完成.

去年,深圳和上海证交所IPO融资量分别位居全球第三和第四,两家证交所融资总量2,720亿元.

**香港合适发行窗口将至**

去年全球第二大IPO融资市场的香港,上半年因缺乏大型IPO,融资总额仅310亿港元,同比下降82%.不过安永预计,香港全年IPO市场融资量将达到1,900亿港元.去年香港IPO融资量则为2,600亿港元.

安永审计服务合伙人黎志光表示,大量企业,尤其是大陆企业希望未来在香港上市.将来随着欧债危机局部得到解决或中国经济政策趋向宽松,会为香港IPO市场创造一些发行机会.

"未来几个月,IPO的发行窗口可能稍纵即逝,企业应提前做好准备."他称,从投行和企业方面得到的反馈,9月至11月之间会有一个发行窗口.

普华永道亦认为,香港资本市场由于基础良好,加上大中华区经济相对稳定,全年预计将继续保持全球集资市场的前列.(完)