〔英国个股〕巴克莱执行长Bob Diamon辞职,将立刻物色新任(更新版2)

(新增评论和继任人选)

* 董事长Marcus Agius将负责物色新任执行长

* Diamond的辞职决定是英国首相和财政大臣宣布国会将其调查后做出的--消息

* 财政大臣奥斯本对Diamond辞职一事表示欢迎

* Anthony Jenkins是最可能的内部继任人选

* 巴克莱股价上升,表现好于银行类股

路透伦敦7月3日电---英国金融集团巴克莱(BARC.L)执行长Bob Diamond周二因利率操纵丑闻请辞,即刻生效.他受到政界人士的猛烈抨击,也成为在扩及全球数十家银行的调查当中,位阶最高的下台主管.

"外界施予巴克莱的压力已可能造成损害,我不能让这样的事发生,"Diamond在声明中说,六天以前这家英国第三大银行因操纵LIBOR一事遭到近5亿美元罚款.(C)全球规模达350兆(万亿)美元的金融产品均采用伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)作为基准利率.

董事长Marcus Agius将负责物色新任执行长.他周一已宣布将辞职,并表示"此事责任由我承担".

Diamond周一向员工发送了一封长长的信件,称他决心留任.尽管如此,他当天稍晚却决定辞职.知情人士透露,Diamond做出辞职决定之前,英国首相卡梅伦和财政大臣奥斯本宣布国会将对该丑闻进行调查.

"巴克莱董事长昨晚致电我说,这是董事会和Diamond先生的决定,我认为Diamond的决定是正确的,"奥斯本表示.

奥斯本对BBC电台表示,Diamond辞职是"向新文化迈出的第一步,我们需要看到负责任的新时代."

Diamond周三将向国会负责调查该丑闻的委员会作证,Agius周四将作证.调查报告将于年底公布,并将影响政府的金融业改革.

**执行长继任人选**

目前担任巴克莱零售和企业银行业务执行长的Anthony Jenkins是最可能接替Diamond的内部人选,Oriel Securities分析师Mike Trippitt表示.不过巴克莱可能从外部选择继任者,以翻过这页丑闻.

"考虑到该行的文化,提升目前管理人员让人看起来巴克莱在解决问题方面做得不够,"巴克莱前25大投资者中的一位说,这位投资者不愿署名.

其他可能的继任人选包括,前摩根大通(JPM.N)投资银行业务联席主管Bill Winters和,前巴克莱财务主管暨前JPMorgan Cazenove执行长Naguib Kheraj the .

分析师对Agius将领导寻找新董事长感到吃惊.因为不久之前巴克莱似乎还要牺牲他来让Diamond留任.Diamond在利率操纵期间担任投资银行业务主管.

巴克莱股价盘初上涨2.3%,表现好于欧洲银行类股.SX7P0.7%的涨幅.不过仍较周四开盘下跌近12%.

巴克莱遭英国和美国当局罚款4.53亿美元,成为第一家就此事和解的银行.相关调查还涉及十余家银行,包括花旗集团(C.N)、瑞银UBSN.VX与苏格兰皇家银行(RBS.L).

一些分析师成巴克莱遭受的惩罚不公平,因其做法似乎在全球大银行中非常普遍.(完)