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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 18:52 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收于五周高位,受美国乾旱天气推动

路透新加坡7月3日电---马来西亚棕榈油期货周二触及五周高位,因美国农业部报告下调大豆作物优良率,巩固了市场关于全球油籽供应趋紧的观点.

极度炎热干燥的天气已经对美国大豆作物造成负面影响,美国农业部周一将大豆优良率从前一周的53%下调至45%.

"天气问题仍在发挥作用,我们看好需求,因伊斯兰斋月临近,"辉立期货的商品分析师Ker Chung Yang说.

"在马来西亚棕榈油局(MPOB)下周公布库存和产出数据前,交易商还在调整仓位."

指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨1.2%,收报每吨3,124马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,130马币,为5月30日以来最高.

成交量为34,976口,远高于通常的25,000吨.

路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货将升至3,155马币.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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