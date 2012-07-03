〔马来西亚期市〕棕榈油期货收于五周高位,受美国乾旱天气推动

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月3日电---马来西亚棕榈油期货周二触及五周高位,因美国农业部报告下调大豆作物优良率,巩固了市场关于全球油籽供应趋紧的观点.
极度炎热干燥的天气已经对美国大豆作物造成负面影响,美国农业部周一将大豆优良率从前一周的53%下调至45%.
"天气问题仍在发挥作用,我们看好需求,因伊斯兰斋月临近,"辉立期货的商品分析师Ker Chung Yang说.
"在马来西亚棕榈油局(MPOB)下周公布库存和产出数据前,交易商还在调整仓位."
指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨1.2%,收报每吨3,124马币(林吉特).盘中该期约一度升至3,130马币,为5月30日以来最高.
成交量为34,976口,远高于通常的25,000吨.
路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货将升至3,155马币.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。