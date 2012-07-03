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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 19:01 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,菲律宾股市升至历史高位

路透曼谷7月3日电---东南亚股市周二多数收高,市场寄望全球主要央行将采取进一步政策措施来扶持疲弱的经济,同时油价上扬激发了能源类股的买盘.

菲律宾股市.PSI收涨1.24%至历史高位,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和印尼股市.JKSE均攀升逾1%,至近两个月高点.

投资者买入大盘股及商品类股,如新加坡Golden Agri Resources Ltd (GAGR.SI)、印尼Bank Rakyat (BBRI.JK)及菲律宾Long Distance Telephone Co

(TEL.PS),三家公司股价分别上扬5.1%、3.2%和1.6%.

1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2945.33 34.74 +1.19 +11.30 2646.35

马来西亚 .KLSE 1607.74 6.89 +0.43 +5.03 1530.73

泰国 .SETI 1198.07 9.33 +0.78 +16.85 1025.32

印尼 .JKSE 4049.89 58.35 +1.46 +5.96 3821.99

菲律宾 .PSI 5365.70 65.46 +1.24 +22.73 4371.96

越南 .VNI 413.09 -6.21 -1.48 +17.51 351.55

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(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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