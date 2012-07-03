版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 19:06 BJT

〔标题新闻〕美国地质调查局称新西兰北岛西海岸发生6.2级地震,目击者称惠灵顿有震感

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D8183]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐