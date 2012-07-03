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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 19:38 BJT

〔亚洲橡胶〕7月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月3日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 244.8 42 247.5 25

* 8月 246.0 111 - 1

* 9月 247.3 313 250.3 14

*10月 248.6 295 252.0 50

*11月 250.3 3756 253.2 718

*12月 251.2 7468 255.1 1607

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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