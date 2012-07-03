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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 21:36 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走弱,现货价差续跌

路透新加坡7月3日电---亚洲燃料油市场周二进一步走弱,180-cst和380-cst燃料油现货价差均连续第三个交易日下跌,因需求放缓.

实货交易窗口未达成任何交易,买方报价降低,对现货价差构成压力.

根据路透数据,180-cst燃料油现货价差降至两周低点,为每吨较新加坡现货报价升水3.60美元,380-cst现货价差报每吨较新加坡报价升水3.80美元,处在一周低点.

在互换市场,7月/8月跨月价差连续第四个交易日走低,降至三周低点每吨4.25美元.仅有大约5万吨成交,低于前一日的逾20万吨.

对8月/9月合约的买兴更浓厚,至少有22.5万吨成交.

交易商称,虽然即期合约市场紧俏,但需求似乎已经减缓,新加坡船用燃料油需求除外.一名交易商说,日本对低硫燃料油的进口低于预期,因该国库存较高.

流入亚洲的西方套利船货8月料反弹,因租船活动增加.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 600.75 5.05 0.85 595.70

现货380CST燃料油 FO380-SIN 590.50 4.30 0.73 586.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 597.00 5.00 0.84 592.00

380CST船用燃料油升水 6.50 0.70 12.07 5.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 -0.15 -4.00 3.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.80 -0.45 -10.59 4.25 (完)

--编译 王兴亚; 审校 王洋

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