〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步走弱,现货价差续跌

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透新加坡7月3日电---亚洲燃料油市场周二进一步走弱,180-cst和380-cst燃料油现货价差均连续第三个交易日下跌,因需求放缓.
实货交易窗口未达成任何交易,买方报价降低,对现货价差构成压力.
根据路透数据,180-cst燃料油现货价差降至两周低点,为每吨较新加坡现货报价升水3.60美元,380-cst现货价差报每吨较新加坡报价升水3.80美元,处在一周低点.
在互换市场,7月/8月跨月价差连续第四个交易日走低,降至三周低点每吨4.25美元.仅有大约5万吨成交,低于前一日的逾20万吨.
对8月/9月合约的买兴更浓厚,至少有22.5万吨成交.
交易商称,虽然即期合约市场紧俏,但需求似乎已经减缓,新加坡船用燃料油需求除外.一名交易商说,日本对低硫燃料油的进口低于预期,因该国库存较高.
流入亚洲的西方套利船货8月料反弹,因租船活动增加.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 600.75 5.05 0.85 595.70
现货380CST燃料油 FO380-SIN 590.50 4.30 0.73 586.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 597.00 5.00 0.84 592.00
380CST船用燃料油升水 6.50 0.70 12.07 5.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 -0.15 -4.00 3.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.80 -0.45 -10.59 4.25 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。