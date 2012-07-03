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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 21:38 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤市场四个多月来首次转至逆价差区间

路透新加坡7月3日电---即期航煤价格相对于远月价格走坚,业内消息人士称因石油巨擘将船货运往西方的需求在持续.

路透数据显示,7月和8月间的价差每桶走坚0.04美元,转至逆价差区间,为逾四个月来首见.

若即期价格高于远期合约价格,则市场为逆价差.

壳牌在衍生品市场买入,推高即期价格,主要是为了对冲实货从亚洲运往欧洲.

一位中质馏分油交易员说,Bahrain Petroleum供应一艘航煤船货,仍在协商之中,结果尚不知晓.

另一位消息人士称:"需求似乎很强劲,因为沙特买的很多."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 113.08 0.97 0.87 112.11

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 112.01 0.84 0.76 111.17

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 113.56 1.03 0.92 112.53

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 114.56 0.93 0.82 113.63

7月柴油互换 GOSGSWMc1 112.11 0.00 0.00 112.11

8月柴油互换 GOSGSWMc2 112.12 0.00 0.00 112.12 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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