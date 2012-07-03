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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 21:56 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差飙升,创一个月高位

路透新加坡7月3日电---亚洲石脑油价格和裂解价差分别创下794美元和60.35美元的一个月高位,受需求支撑.

石脑油裂解价差飙升约18%,一日前下跌约4.5%.

韩国LG化学买入2.5万吨8月上半月石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本现货报价升水3.50美元左右,不过交易员称还不能立即证实.

一天前韩国湖南石油化学买入类似数量的同到岸期船货,每吨升水约2.00美元.

一位北亚的交易员说:"石脑油原料需求正在改善.石化厂商正在恢复产能利用率,之前曾因利润率不佳而削减产能利用率."

"不过现在我还不确定涨势能维持多久,因为石脑油原料价格正再度上涨."

汽油裂解价差跌至六日低点每桶4.33美元,因主要的亚洲买家需求迟缓.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 794.00 20.50 2.65 773.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 85.99 2.27 2.71 83.72

97号现货汽油GL97-SIN 106.92 1.15 1.09 105.77

95号现货汽油GL95-SIN 105.45 1.15 1.10 104.30

92号现货汽油GL92-SIN 102.15 1.15 1.14 101.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.33 -0.35 -7.48 4.68 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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