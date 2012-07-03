〔欧元债市〕西班牙公债受峰会余波推动上涨,但乐观人气减退

* 西班牙与意大利公债延续峰会后的涨势

* 投资者思考欧盟协议执行中的潜在风险

* 周四的西班牙公债标售是对人气的重要考验

路透伦敦7月3日电---西班牙与意大利公债价格周二走强,受上周欧元区就调整纾困基金意外达成协议的余波提振,不过涨势开始减弱,因市场对该协议的执行产生疑虑.

投资者逐渐开始揣摩上周峰会达成的协议.该协议允许欧元区永久纾困基金欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)在二级市场购买公债,并直接向受困银行注资.

ESM的规模相对较小,这是对该方案的有效性值得怀疑的一个原因.周一方案执行方面的风险也成为焦点,因芬兰表示,将与荷兰一起阻止ESM在二级市场购买公债.

"峰会产生的意外惊喜及乐观情绪已经消退.市场变得更加谨慎,"DZ Bank利率策略师Michael Leister表示.

"我们也别忘了可能有许多投资者逢高抛出,利用涨势削减曝险.谁也没有真正相信,直接对银行业进行资产重组将会成为大救星,对于购买公债的决定也是如此."

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB最新下跌9个基点,报6.31%,周一稍晚在芬兰发表上述言论之后小幅上涨,不过仍较峰会前水平下跌约70个基点.

**考验人气**

西班牙将在周四最多标售30亿欧元的三年期/四年期/10年期公债,这将是市场在欧盟峰会后对该国人气的真正考验.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌7个基点,报5.67%,在峰会的声明发布之后已经下跌逾60个基点.

德国较长期公债表现落后,10年期/30年期公债收益率曲线趋陡,收益率差日内最多扩阔10个基点,至86个基点.

德债期货FGBLc1跌7个跳动点至141.61,10年期现货德债收益率报1.52%.

"一般来说,我认为德债收益率有进一步下跌空间,因市场意识到欧盟峰会达成的协议恐怕不会如上周末想象的那样能够直接执行,"Bayersiche Landesbank高级固定收益分析师Marius Daheim表示.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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