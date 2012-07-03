〔美国债市〕投资者对昨日涨势获利了结令公债价格下跌,周三市场将休市

* 投资者对周一公债涨势获利了结

* 成交清淡,明日将迎来独立日假期

* 6月初以来公债收益率呈区间波动,该状态料保持数月

路透纽约7月3日电---投资者对上日公债涨势获利了结,推动美国公债价格周二下跌.周三假期和本周末关键就业数据公布前,市场交投清淡.

公债市场提早于1800GMT收市.周三将迎来美国独立日假期,市场将休市.

市场亦关注周五的非农就业数据.根据一份路透调查,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,高于5月的69,000个.

"非农就业数据公布前,市场交投将相对清淡,并呈区间波动的走势,"法国巴黎银行北美首席分析师Julia Coronado表示.

"人们将根据该(数据)来推断经济的走向,以及美联储祭出QE3的可能性,"她补充道.

不过分析师表示,美国公债有可能在非农就业报告发布后仍保持区间波动,直到欧元区政策制定者能够制订出令人信服的区内债务危机解决方案.