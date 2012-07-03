〔金属期市〕期铜上涨逾2%,空头回补继续提供支撑

* 低迷的制造业数据令ECB宽松政策的预期升温

* 中国6月服务业出现扩张

* 高盛发布研究报告之后,铝价上涨近5%

* 铜接近技术超买

路透伦敦/纽约7月3日电---铜价周二蹿升逾2%至七周高点,因一轮空头回补引发的涨势推动市场上扬,投资者乐观期望主要国家央行将进一步推出经济刺激政策,提振工业对铜的需求.

6月中国服务业意外强劲增长,扩张速度为三个月来最快,亦提振市场人气.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周二一度上涨2.5%,至盘中高点每吨7,823美元,此为5月15日以来最高,之后回吐部分涨幅.该合约周二收盘时没有成交,买盘最后报7,818美元,周一收盘价为7,625.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价报每磅3.54美元,较周一上涨2.04%.该合约周二盘中触及3.5565美元日内高点,此为5月中旬来的最高.

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,自5月中旬以来,投机客一直在做空铜,空仓规模为2009年3月以来最大,因市场对欧债危机的失望情绪加剧.

不过纽约铜和伦敦铜都接近超买区域,周二这两个合约的相对强弱指标(RSI)都升至60上方.

纽约的交易商对成交量感到意外,尤其是考虑到周三是美国国庆日假期.根据路透数据,COMEX有逾56,000口合约成交,较30日均值高出约三分之一.

"我们还看到因上周欧元区消息引发的空头回补.虽然这不是牛市的开端,不过我认为欧洲央行出台刺激政策的希望将开始提振市场,"一名圈内交易商表示.