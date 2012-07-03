澳新经济指标预测--7月4日-7月11日****

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透7月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月4日(三)
0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
7月5日(四)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03
商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%
商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%
7月6日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +6.1%
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -- +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。