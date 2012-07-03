修正:《英国个股焦点》巴克莱执行长Bob Diamond辞职,因牵涉利率操纵丑闻

(更正:补上标题中巴克莱执行长姓名遗漏的字母"d")

* 即将离职的董事长Marcus Agius将负责物色新任执行长

* Diamond的辞职决定是英国议会宣布将对其进行质询后做出的--消息

* 财政大臣奥斯本对Diamond辞职一事表示欢迎

* Anthony Jenkins据传是最可能的内部继任人选

* 巴克莱股价下跌,银行类股表现平淡

路透伦敦7月3日电---英国金融集团巴克莱(BARC.L)执行长Bob Diamond周二因利率操纵丑闻突然辞职,该丑闻恐将牵涉到十几家大银行机构.不过他暗示,英国央行曾鼓励该行操纵利率.

"外界施予巴克莱的压力已达到可能对整个公司造成损害的程度,我不能让这样的事发生,"现年60岁的Diamond表示.Diamond的离职条件并未宣布,但Sky News报导称,巴克莱银行将要求Diamond放弃近2,000万英镑(3,000万美元)的奖金.

很多政界人物和报章已瞄准了这桩利率操纵丑闻,电子邮件显示,银行家为协助伪造利率数据而拿出香槟弹冠相庆.外界认为此乃英国银行业为非作歹文化猖獗的例证,而银行业是凭借纳税人资金的巨额援助才得以幸存.

巴克莱(BARC.L)公布了一份2008年来自Diamond的内部备忘录,当时Diamond担任的是投资银行领导人,该备忘录显示英国央行副总裁塔克当时隐晦地鼓励巴克莱在金融危机高峰期间刻意压低利率,以美化该行的财务状况.

备忘录显示,塔克告知Diamond他已经接获高层政府官员的电话.Diamond说他被告知,"不是总有必要让其看起来如近期这么高."

英国央行不愿置评,但Investec分析师Ian Gordon表示,"基于初步调查,这的确意味着巴克莱曾接获英国央行的讯息,而这份讯息给予巴克莱很大的鼓励."

"因此他们可能试图用正当的理由来分摊相关指责.这引发出一大堆问题,这些问题非常严重,有待英国央行来回答."

时任财政大臣的达林则称,英国央行会做出这样的建议令人难以置信,他表示,"Bob Diamond和巴克莱似乎在说,这是英国央行叫他们这么做的."

"若英国央行曾经做过这样的建议,真会让我震惊不已,同样地,我也认为我当时负责的财政部中肯定不会有任何人建议做像这样的不当行为."他向英国第四频道(Channel Four)表示.

他在论及英国央行如何提供资金以协助缓解商业银行借款成本升高问题时,他表示,"当时政策有改变,为的是压低利率."