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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.49 +0.42 +0.84 1109878

搜狐 (SOHU.O) 43.26 +0.50 +1.17 458057

网易 (NTES.O) 58.67 -0.34 -0.58 479889

百度 (BIDU.O) 114.72 +2.03 +1.80 1930854

亚信科技 ASIA.O 12.49 +0.83 +7.12 311743

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.44 +0.17 +1.19 1305040

联电 (UMC.N) 2.23 +0.00 +0.00 368109

日月光 (ASX.N) 4.20 +0.00 +0.00 77423

矽品精密 (SPIL.O) 5.47 +0.13 +2.34 212863

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.00 +0.00 26617

友达 (AUO.N) 4.07 +0.05 +1.24 157092

中华电信 (CHT.N) 31.87 +0.33 +1.05 46378

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.64 +0.33 +0.86 581821

香港

中国移动 (CHL.N) 56.05 +1.27 +2.32 177860

中国联通 (CHU.N) 12.78 +0.19 +1.51 513287

中国电信 (CHA.N) 44.57 +0.83 +1.90 13591

中芯国际 (SMI.N) 1.65 +0.06 +3.77 14471

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.06 +1.65 7127

(完)

--整理 徐文焰

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