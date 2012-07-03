日韩经济指标预测--7月4日-7月11日****

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透7月4日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 8,697
外资投资日本股市(亿日圆) -- 504
7月5日(四)
暂无重要数据公布.
7月6日(五)
0500 日本领先指标 5月 -- -1.3
同时指标 -- -0.2
7月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- +1.9%
(较上月) -- -0.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338
2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%
(较上年同期) -- +6.6%
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2
7月10日(二)
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
7月11日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。