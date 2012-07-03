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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 06:33 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数继续上升,因海岬型运价大涨

路透7月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,因海岬型船运价蹿升.

波罗的海乾散货运价指数上涨50点,或4.94%,至1,063点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨7.14%,至1,290点.日均获利上升1,543美元5,709美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

但海岬型船舶运价今年迄今累计下滑约76%.

希腊船舶经纪商Intermodal研究主管George Lazaridis称,海岬型船活动增多,使船主能够争取到更好的价格.

船舶经纪商BRS在报告中称:"船舶(海岬型)根据具体种类定价在大约每天18,000-19,000美元,周一多数船的要价都在每天20,000多美元."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升2.62%至1,019点,日均获利涨207美元至8,117美元.

Lazaridis称,太平洋与大西洋地区的巴拿马型船运输活动均见增多.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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