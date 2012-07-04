免费版《使命召唤》将登陆中国

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月3日电(记者 Malathi Nayak)---美国最大的视频游戏开发商——动视暴雪(Activision Blizzard)(ATVI.O)计划将其风靡全球的《使命召唤》(Call of Duty)游戏引入中国，作为免费在线游戏，旨在扩大其在亚洲的市场份额。
动视暴雪周二宣布与腾讯集团(0700.HK)达成合作关系，后者将拥有这款游戏在中国的独家代理权。
枪战游戏在中国市场一直获得极大成功。中国游戏玩家普及了免费在线游戏，他们只需花很少的钱便可购买武器、地图等虚拟商品。根据一份公司声明，腾讯拥有中国最大的在线社区。
动视暴雪CEO鲍比·科蒂克(Bobby Kotick)接受路透采访时表示：“我们真得将中国视为一个市场机会。”
“我们专门为中国观众、中国模式开发了独一无二的内容，这是一款全新的游戏。”
此前，法国维旺迪集团(VIV.PA)首席执行官让-伯纳德·列维(Jean-Bernard Levy)宣布自己将在近期离职。维旺迪集团拥有动视暴雪61%的股权。
列维的离开使外界猜测，维旺迪正寻求出售其在动视暴雪的股权。
总部位于美国加州圣塔摩尼卡的动视暴雪区去年以及在今年5月的收益电话会上就曾暗示，公司正在开发针对中国的多人免费游戏《使命召唤》。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)