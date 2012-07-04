俄中转变叙利亚问题态度--联合国

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦7月3日电---联合国-阿盟特使安南的发言人法齐（Ahmad Fawzi）周二称，安南上周六牵线达成的叙利亚问题部长级协议标志着俄罗斯和中国的态度出现转变，此前两国一直与西方国家角力。

西方国家和阿拉伯国家试图在联合国孤立叙利亚总统阿萨德并迫使其下台，中俄在此期间反复使用否决权。

“路途还很遥远，也不平坦。但是我们由衷地相信周六在日内瓦达成的协议时真诚的，如果得到执行，将对叙利亚产生影响。”法齐在记者会上说道。

“不要忘了，很多国家周六达成了共识……不要低估了周六发生的转变，特别是俄罗斯和中国立场的改变。”

法齐表示，俄罗斯和中国非常支持该协议。根据协议，各国部长承诺联手向叙利亚政府和反对派持续地施压。一些反对派领导人将很快前往莫斯科，但法齐并未透露细节。

法齐还指出，卡塔尔、土耳其、伊拉克和科威特也支持协议，并将使用其影响力帮助终止叙利亚已持续16个月的冲突。（完）