〔货币市场〕回购利率持坚,欧元区银行间主要拆借利率降至逾两年低点

路透纽约7月3日电---回购利率周二保持在高位,上周标售的美国公债上日结算.7月4日是美国独立假日.

汤森路透旗下部门IFR的市场分析师Roseanne Briggen表示,回购利率交投于25至27个基点之间.

上一批公债标售刚刚结算,下一批公债标售的条件将于周四公布.

欧元区银行间主要拆借利率降至逾两年低点,因关于欧洲央行(ECB)本周降息的预期增强.

"考虑到全球制造业与德国出口及通胀大幅下降,市场估计欧洲央行本周将把再融资利率调降25个基点,"Charles Schwab的固定收益策略师Kathy Jones表示,"唯一的意外将是他们不降息."

路透调查中71位受访分析师目前有48位预计欧洲央行周四会减息.[ID:nSB1637510]

对于短期市场利率来说,目前的关键问题是欧洲央行是否也将调降现为0.25%的隔夜存款利率.如果调降该利率,将为银行间利率提供更多的下降空间.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.652%降至0.650%,此为2010年4月以来的最低水准.

六个月欧元银行间拆放款利率EURIBOR6MD=亦从0.928%降至0.926%.一周Euribor利率EURIBORSWD=从0.321%降至0.319%.

在银行结算季末账户之后,隔夜利率EONIA=从0.382%降至0.329%.

美元计价的三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)USDEURIBOR= USDIB3MD=从0.984%微升至0.991%,隔夜美元利率USDIBOND=从0.344%上升至0.345%.

指标三个月期伦敦银行间美元利率USD3MFSR=连续第六个交易日持平.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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