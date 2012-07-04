伊朗试射导弹,打击范围覆盖以色列

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月3日电---伊朗周二称，成功试射能够打击到以色列的中程导弹，对攻击威胁作出反应。

以色列之前表示，如果外交努力失败，可能打击伊朗，以确保终止其核项目。美国也将军事行动作为选项之一，但反复呼吁以色列耐心等待，同时对伊朗实施新的经济制裁。

伊朗周日宣布“伟大先知7”军事演习，此前欧盟对伊朗的石油禁运全面生效，而伊朗和大国的谈判无果而终。

伊朗英文官方电视台Press TV称，伊朗试射了射程1,300公里、能够打击以色列的“流星3”(Shahab 3)型导弹，以及射程更短的流星1和流星2导弹。

“演习的主要目的是展示伊朗保卫重要价值观和国家利益的政治决心。”Press TV引述伊朗革命卫队副总指挥Hossein Salami的话报导称。

Salami指出，演习是对伊朗的敌人“军事行动可供选择”的言论作出的反应。

伊朗周日曾威胁，如果以色列进攻伊朗，将消灭这个国家。（完）