伊朗试射导弹,打击范围覆盖以色列

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月3日电---伊朗周二称，成功试射能够打击到以色列的中程导弹，对攻击威胁作出反应。
以色列之前表示，如果外交努力失败，可能打击伊朗，以确保终止其核项目。美国也将军事行动作为选项之一，但反复呼吁以色列耐心等待，同时对伊朗实施新的经济制裁。
伊朗周日宣布“伟大先知7”军事演习，此前欧盟对伊朗的石油禁运全面生效，而伊朗和大国的谈判无果而终。
伊朗英文官方电视台Press TV称，伊朗试射了射程1,300公里、能够打击以色列的“流星3”(Shahab 3)型导弹，以及射程更短的流星1和流星2导弹。
“演习的主要目的是展示伊朗保卫重要价值观和国家利益的政治决心。”Press TV引述伊朗革命卫队副总指挥Hossein Salami的话报导称。
Salami指出，演习是对伊朗的敌人“军事行动可供选择”的言论作出的反应。
伊朗周日曾威胁，如果以色列进攻伊朗，将消灭这个国家。（完）
--李富强 发稿：王燕焜
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)