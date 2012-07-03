《中国报摘》--金融时报7月4日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国银行业协会发布中国银行业发展报告(2011-2012),预计2012年中国银行业可能出现生息资产增速继续有所放缓,净息差见顶回落,不良资产小幅反弹,中间业务收入增速下降的趋势,经营业绩增幅可能显着降低,并预计今年全年新增人民币贷款8-8.5万亿元人民币
* 其他:
--中国银监会主席助理阎庆明表示,银行业要坚持服务实体经济,提高风险防控的前瞻性、主动性,对潜在的重点风险和苗头性、趋势性风险隐患,重点加强监测和管理.
--新闻出版总署与中国进出口银行共同签署协议,未来五年内,中国进出口银行将为新闻出版企业提供不低于200亿元人民币或等值外汇融资支持,扶持推动新闻出版企业走出去.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。