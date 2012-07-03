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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 07:42 BJT

《中国报摘》--金融时报7月4日

* 头版头条:

--中国银行业协会发布中国银行业发展报告(2011-2012),预计2012年中国银行业可能出现生息资产增速继续有所放缓,净息差见顶回落,不良资产小幅反弹,中间业务收入增速下降的趋势,经营业绩增幅可能显着降低,并预计今年全年新增人民币贷款8-8.5万亿元人民币

* 其他:

--中国银监会主席助理阎庆明表示,银行业要坚持服务实体经济,提高风险防控的前瞻性、主动性,对潜在的重点风险和苗头性、趋势性风险隐患,重点加强监测和管理.

--新闻出版总署与中国进出口银行共同签署协议,未来五年内,中国进出口银行将为新闻出版企业提供不低于200亿元人民币或等值外汇融资支持,扶持推动新闻出版企业走出去.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

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