瑞士机构称在阿拉法特遗物中发现钋

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路透苏黎世7月3日电(记者 Katharina Bart)---瑞士一家机构周三表示，在已故巴勒斯坦领导人阿拉法特的遗物中发现了有毒元素钋的痕迹，他的遗孀要求将其尸体挖出接受进一步检测。

在突发疾病后，阿拉法特于2004年在法国一家医院逝世。很多巴勒斯坦人一直怀疑阿拉法特被人下毒。

Institut de Radiophysique的发言人Darcy Christen周二在接受路透采访时表示，他们在阿拉法特的遗物中发现钋-210的水平“意外地高”。

但他也强调，阿拉法特医疗报告中所述的临床症状与钋-210不符，其结论也不能作为判断阿拉法特是否被投毒的依据。

卡塔尔半岛电视台(Al Jazeera)报导称，上述这家机构检测了阿拉法特的个人遗物。阿拉法特遗孀提供了这些物品。

相关文件称，这些遗物显示出，阿拉法特的衣服、牙刷和头巾中含有非正常水平的钋。这是一种罕见的高放射性元素。

该机构负责人Francois Bochud在文件中称：“我可以向你证实，我们在阿拉法特先生的遗物中检测到了无法解释的高含量钋-210。”

Bochud称，唯一证实其发现的方法就是将阿拉法特的尸体挖出来进行检测。

他在接受半岛电视台采访时说：“但我们必须迅速行动，因为钋是会衰变的，所以如果我们等得太长，任何可能的证据都会消失。”（完）