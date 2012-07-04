〔中港个股〕建行拟发至多400亿元次级债,初定含15年和10年期--IFR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月4日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)正准备发行总额不超过400亿元人民币（63亿美元）次级债券。为去年公布的800亿元人民币次级债券发行计划的第二期，建行在去年11月发行了400亿元15年期（附第10年末发行人赎回权）次级债，发行票息5.7%。
接近交易人士表示，本期次级债初步预设15年期（附第10年末发行人赎回权）和10年期（附第5年末发行人赎回权）两个品种，目前还在等待银监会的最后发行批文。
发行人已委任中信证券(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，中金公司和中信建投证券任联席主承销商。本期次级债债项和发行人同为AAA级信用评级。
最近可做比较的交易是中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)于6月11日发行的总额200亿元15年期次级债，发行票息4.99%。 (完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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