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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:37 BJT

〔中港个股〕建行拟发至多400亿元次级债,初定含15年和10年期--IFR

路透7月4日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)正准备发行总额不超过400亿元人民币（63亿美元）次级债券。为去年公布的800亿元人民币次级债券发行计划的第二期，建行在去年11月发行了400亿元15年期（附第10年末发行人赎回权）次级债，发行票息5.7%。

接近交易人士表示，本期次级债初步预设15年期（附第10年末发行人赎回权）和10年期（附第5年末发行人赎回权）两个品种，目前还在等待银监会的最后发行批文。

发行人已委任中信证券(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，中金公司和中信建投证券任联席主承销商。本期次级债债项和发行人同为AAA级信用评级。

最近可做比较的交易是中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)于6月11日发行的总额200亿元15年期次级债，发行票息4.99%。 (完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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