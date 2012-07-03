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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/韩元料回到2012年初水准

2318GMT * 美元/韩元NDF纽约收盘水准预示今日开报1,133.5.隔夜时段交投于1,135-39.5 * 分析师将美元兑日圆外亚洲货币的强劲走势归因于新一轮夏季"利差交易" * 预计将回到2012年初水准1,115-1,135 * 昨日纽约提前半日收盘,因今日适逢独立日假期 * 今日料极其淡静 --编译 程琳; 审校 郑茵

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