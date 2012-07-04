《中国已公布新股发行上市日程表》--7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/4 深 乔 治 白 002687 2,465 23.00 24.73 华泰联合 7/9
7/5 深 金河生物 002688 *2,723 *18.00 *26.87 银河证券 7/10
7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11
7/9 深 博 林 特 002689 不超过7,750 -- -- 中德证券 7/12
7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13
7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13
7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*7/5 深 津膜科技 (300334.SZ) 2,900 16.78 46.61 中信建投
-- 沪 中信重工 601608 -- 4.67 16.19 中德证券
中信证券
-- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券
-- 深 迪森股份 300335 -- 13.95 47.58 广发证券 7/4
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)