〔美国债市〕最近一周看多美国公债的投资者比例上升--摩根大通

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透纽约7月3日电---周二公布的一项调查结果显示,最近一周有更多投资者表示看多美国公债,保持中立态度的投资者比例则减少.
摩根大通证券在其每周美债客户调查中表示,看多美国公债,或公债持仓比重超过其投资组合基准的投资者比例周一增加至15%,前一周为11%.
但摩根大通表示,看空公债,或公债持仓比重低于基准的投资者比例也有增长,从前一周的15%增至17%.
同时,对公债持中性投资立场的投资者比例下跌.不过多数客户仍表示其公债仓位与基准持平,占到68%,前一周则为74%.
积极交易的客户,做市商以及对冲基金公司中,表示其看多公债的投资人比例增至15%,前一周为零.
积极交易的客户中,公债持仓低于基准的投资者比例保持在15%的水平,而对公债持中性投资立场的积极交易商比例从85%降至69%.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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