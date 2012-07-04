〔美国债市〕最近一周看多美国公债的投资者比例上升--摩根大通

路透纽约7月3日电---周二公布的一项调查结果显示,最近一周有更多投资者表示看多美国公债,保持中立态度的投资者比例则减少.

摩根大通证券在其每周美债客户调查中表示,看多美国公债,或公债持仓比重超过其投资组合基准的投资者比例周一增加至15%,前一周为11%.

但摩根大通表示,看空公债,或公债持仓比重低于基准的投资者比例也有增长,从前一周的15%增至17%.

同时,对公债持中性投资立场的投资者比例下跌.不过多数客户仍表示其公债仓位与基准持平,占到68%,前一周则为74%.

积极交易的客户,做市商以及对冲基金公司中,表示其看多公债的投资人比例增至15%,前一周为零.

积极交易的客户中,公债持仓低于基准的投资者比例保持在15%的水平,而对公债持中性投资立场的积极交易商比例从85%降至69%.(完)