〔金砖国家〕7月3日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.63%,报956.77点.
中国股市:沪综指震荡小幅收升,受再次降准市场预期升温提振.但6月新增信贷规模可能低于市场预期压制大盘缩减升幅.分析人士预计,市场信心仍有待恢复,预计股指短线仍维持在2,200上方震荡.沪综指.SSEC收报2,229.193点,涨3.083点或0.14%.上海A股成交额为603亿元人民币,上交易日为604亿元.[.SSCN]
香港股市:指标股指反弹至七周高位,因市场寄望欧洲央行(ECB)或出台更多宽松货币措施来扶持经济增长.恒生指数.HSI收盘上涨1.5%,至19,735.5点.恒生国企指数.HSCE收高1.4%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘稍跌.欧美经济显弱,欧元较美元弱势更加明显,中间价顺势小幅低开;加之有较多购汇盘持续浮现,均助推人民币弱势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水420点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3943元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指BSE指数.BSESN周二收高,不过在触及4月中以来高位后回吐大部分涨幅,Bharti Airtel(BRTI.NS)等电信股领涨.指标BSE指数.BSESN收涨0.15%,报17,425.71点,连续第二日收盘低于开盘水平,交易商称这是盘整的迹象.[.BO][ID:nL3E8I32IR]
印度汇市:印度卢比连续第四日走强,为四个月来最长的上涨期,因外资银行代表拟投资印度股市的海外客户卖出美元.印度卢比兑美元INR=D2盘中触及5月17日以来最高位54.35,收报54.36/37,较周一收盘价55.43/44大涨2%.[INR/][ID:nL3E8I32MB]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,408.430点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市劲扬3.77%至758.52点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.38%至32.1500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨1.07%,报40.5400.
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巴西股市:拉丁美洲股市周二录得连续第三日上涨,因世界主要经济体公布疲弱制造业数据,令市场预期本周欧洲央行(ECB)将降息以扶持经济成长.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨1.99%,报55,780.32点.[ID:nL2E8I369M]
巴西汇市:巴西雷亚尔周二下跌,此前一位巴西央行官员暗示,决策当局可能买入更多美元以压低雷亚尔,藉以提振出口.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑1.58%,报2.0184.[ID:nL2E8I3F5C]
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南非股市:收高1%,得益于新车销售量激增推动Imperial Holdings(IPLJ.J)等汽车零售商股票上扬.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1%,报29,864.41点.综合指数.JALSH亦上涨1%,收报33,985.71点.[.J][ID:nL6E8I3A30]
南非汇市:南非兰特兑美元一度劲扬1.1%,至七周半以来的最高水平,得益于南非公司为满足年底需要而回流外汇的需求增长.南非兰特兑美元ZAR=D3稍早升至8.0619,截止1553GMT,报8.0730,较周一收盘价8.1550上涨1.01%.[ZAR/][ID:nL6E8I3BFZ](完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)