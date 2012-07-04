《中国报摘》--中国证券报7月4日

* 头版头条:

--中国央行周二开展逆回购操作1,430亿元人民币.分析人士认为,是次逆回购操作加码,旨在应对月初存款准备金缴款等冲击,鉴于5日后资金面压力依然不小,央行可能将在短期内滚动开展逆回购操作,不过并不意味着月内降准可能性被排除.

* 其他:

--社评文章称,随着电煤市场价格不断回落并接近重点合同煤价,持续多年且备受诟病的电煤价格"双轨制"迎来改革良机.

--虽然四大国有商业银行新增贷款投放低于预期,但部分市场人士仍对6月信贷规模颇多充满期待.业内人士表示,四大行6月新增贷款不到2,000亿元,但中小银行当月的信贷投放颇为活跃,新增贷款增长明显.

--国务院批复深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策.支持前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策等.

--社科院世界社会保障中心主任郑秉文预计,到"十二五"(2011-2015年)末,中国基本养老保险基金的规模将达5万亿元.期间养老金的投资运营体制改革将基本完成、投资运营框架初步成型.

--宏达股份(600331.SS)称,接到什邡市政府通知,要求钼铜多金属资源深加工综合利用项目停止建设.

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)称,与艾芬豪矿业就收购南戈壁资源有限公司,至多60%的已发行及流通在外普通股的要约发出时间形成新的共识,延期30天.是次要约收购南戈壁最多60%但不低于56%的普通股,收购价格为每股8.48加元.

--据清科研究中心统计,今年上半年中国并购市场共完成案例422起,同比下滑21.3%;披露金额的案例366起,交易总金额约286.48亿美元,同比减少22%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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