《中国报摘》--中国证券报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 头版头条:
--中国央行周二开展逆回购操作1,430亿元人民币.分析人士认为,是次逆回购操作加码,旨在应对月初存款准备金缴款等冲击,鉴于5日后资金面压力依然不小,央行可能将在短期内滚动开展逆回购操作,不过并不意味着月内降准可能性被排除.
* 其他:
--社评文章称,随着电煤市场价格不断回落并接近重点合同煤价,持续多年且备受诟病的电煤价格"双轨制"迎来改革良机.
--虽然四大国有商业银行新增贷款投放低于预期,但部分市场人士仍对6月信贷规模颇多充满期待.业内人士表示,四大行6月新增贷款不到2,000亿元,但中小银行当月的信贷投放颇为活跃,新增贷款增长明显.
--国务院批复深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策.支持前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策等.
--社科院世界社会保障中心主任郑秉文预计,到"十二五"(2011-2015年)末,中国基本养老保险基金的规模将达5万亿元.期间养老金的投资运营体制改革将基本完成、投资运营框架初步成型.
--宏达股份(600331.SS)称,接到什邡市政府通知,要求钼铜多金属资源深加工综合利用项目停止建设.
--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)称,与艾芬豪矿业就收购南戈壁资源有限公司,至多60%的已发行及流通在外普通股的要约发出时间形成新的共识,延期30天.是次要约收购南戈壁最多60%但不低于56%的普通股,收购价格为每股8.48加元.
--据清科研究中心统计,今年上半年中国并购市场共完成案例422起,同比下滑21.3%;披露金额的案例366起,交易总金额约286.48亿美元,同比减少22%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)