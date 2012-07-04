〔纽约汇市〕欧元兑美元走强,市场关注欧洲央行利率决定(更新版)

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(新增文末收盘表格)

* 欧元走强,关注欧洲央行利率决定

* 在美国独立日假期前交投清淡

* 澳元持稳,澳洲央行保持利率不变

路透纽约7月3日电---欧元兑美元周二走强,因投资者在周四欧洲央行政策会议举行前调整头寸.

交易商称,在周三美国独立日假期前交投清淡,放大价格波幅.一交易商的报告称,中东买盘是推高欧元的最新因素.

"市场流动性较低,普遍认为今日的交投更偏向于风险货币,"纽约梅陇银行的高级汇市策略师Michael Woolfolk表示,"今日未触及任何技术水准,且没有任何事件风险."

欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.17%,报1.2606美元,较之日低1.2557美元,更接近日高1.2627美元,但远低于上周五欧盟峰会达成协议后触及的高位.该协议是遏制当前危机的最新举措.

此波涨势料不会持久,因多数投资者押注,在欧洲数据不佳以及对欧洲支持债负沉重国家计划存疑的情况下,欧洲央行将降息.

欧元区数据总体令人沮丧,欧元人气利空.欧元区5月失业率攀升至纪录高位,6月制造业活动再度萎缩.

这盖过了市场上尚存的一丝乐观情绪.上周欧元区领导人同意在无需迫使已遵守欧盟预算规定国家采取更多撙节举措,或执行进一步经济改革的情况下利用区内救助基金稳定债市,这引发对欧元的乐观情绪.

区内立场最强硬的两大债权国芬兰和荷兰已在周一对上述举措表示了怀疑.

"本周欧元市场的主要事件仍是周四将举行的欧洲央行政策会议,市场预期央行将降息25个基点,至0.75%,"丰业银行驻多伦多的汇市策略师Eric Theoret表示,"尽管上次会议上已讨论过降息,但管委会多数委员仍投票支持保持利率不变.之后,有关多数委员现支持降息的传言甚嚣尘上."

美元兑日圆JPY=攀升0.49%,报79.87日圆.交易商称,模型基金的日圆买盘在一定程度上被亚洲零售账户卖盘所抵消.

**等待欧洲央行行动**

降息将会打压以某一货币定价的计息证券的魅力,进而削弱利用该货币买入这类证券的需求.

欧元兑日圆EURJPY=上涨0.71%,报100.69日圆,接近峰会后触及的101.00日圆上方的高位.

多数交易商预计欧洲央行将在周四采取行动,透过下调主要再融资利率来支持欧元区经济.

荷兰国际集团(ING)Investment Management基金经理Jaco Rouw称,人们对降息的影响众说纷纭.不过他认为欧元将走弱,因欧元区经济前景不佳.

"有一种观点是,降息可能会提振风险情绪,并降低欧元的风险溢价,这是正面的因素,不过降息本身对欧元是不利的."他说.

"基于经济的发展,从较长期来看,欧洲还有进一步放宽货币政策的空间,因此我们应为欧元下跌作打算."

部分人亦预计美国联邦储备理事会(美联储, FED)将公布第三轮资产购买计划,或QE3,或许最早在7月31日-8月1日的政策会议上,联储就将采取行动.

澳洲央行周二决定维持利率在3.50%不变,将继续考量之前降息的效果.

澳元/美元AUD=上涨0.32%,报1.0281美元,接近日内稍早触及的两个月高位.

"(澳洲央行)决定保持利率不变,直接反映了两方面因素--首先,欧洲方面有进步迹象,资本市场情况明显升温,其次,澳洲经济数据和成长有较大改善,其程度超出央行预期."花旗10国集团(G10)外汇分析师Andrew Cox表示.

Cox还称,鉴于上述两种因素的存在,欧元/澳元EURAUD=空仓仍具魅力."首先,亚洲经济数据持续出现稳定迹象.第二,欧洲的具体系统性风险水平较低."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2605 1.2585 +0.16 -2.63 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.83 79.48 +0.44 +3.76 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.58 99.98 +0.60 +1.02 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9525 0.9543 -0.19 +1.59 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5686 1.5694 -0.05 +0.97 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0121 1.0166 -0.44 -0.71 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0280 1.0248 +0.31 +0.54 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2010 +0.00 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8034 0.8017 +0.21 -3.54 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8034 0.8025 +0.11 +3.21 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9622 5.9660 -0.06 -0.24 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5143 7.5085 +0.08 -2.89 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9285 6.9201 +0.12 +0.59 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7333 8.7101 +0.27 -2.02 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/洪曦;审校 李军

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