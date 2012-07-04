〔中港个股〕中国铝业收购南戈壁资源要约发出时间拟延期30天

路透上海7月4日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)周三公告称,与艾芬豪矿业就收购南戈壁资源有限公司(1878.HK),至多60%的已发行及流通在外普通股的要约发出时间形成新的共识,延期30天.

本次要约收购南戈壁(SGQ.TO)最多60%但不低于56%的普通股,收购价格为每股8.48加元.公司现已同意于8月3日或之前发出收购要约,且此后该要约必须最早在36天之后被接受.除日期延后之外,锁定协议中的其他条款并无任何变化.

按照原计划,中国铝业于7月5日发出煤炭生产商南戈壁资源的收购要约,并计划在8月初完成.[ID:nSH0103133]

中国铝业A股周二收报6.21元,过去一个月累计下跌10%.(完)

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