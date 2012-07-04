〔中港个股〕中国铝业收购南戈壁资源要约发出时间拟延期30天

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透上海7月4日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)周三公告称,与艾芬豪矿业就收购南戈壁资源有限公司(1878.HK),至多60%的已发行及流通在外普通股的要约发出时间形成新的共识,延期30天.
本次要约收购南戈壁(SGQ.TO)最多60%但不低于56%的普通股,收购价格为每股8.48加元.公司现已同意于8月3日或之前发出收购要约,且此后该要约必须最早在36天之后被接受.除日期延后之外,锁定协议中的其他条款并无任何变化.
按照原计划,中国铝业于7月5日发出煤炭生产商南戈壁资源的收购要约,并计划在8月初完成.[ID:nSH0103133]
中国铝业A股周二收报6.21元,过去一个月累计下跌10%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)