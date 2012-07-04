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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/坡元隔夜测试1.26未果反弹,今日料横盘整固

2328GMT * 昨日亚洲时段,美元/坡元跌至1.2619,伦敦时段延续技术性跌势至1.2610 * 纽约时段收于1.2640,在跌到1.26之前受到稳固支撑而反弹 * 很容易猜到新加坡金管局的代理行从中起到了作用,但是尚未得到证实 * 昨日日圆以外的亚洲货币表现强劲,交易员称是因为"利差交易" * 今日美国独立日假期,预计市场将呈现震荡盘整.(完) --编译 程琳; 审校 张涛

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