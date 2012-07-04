〔中国金融〕预计全年新增贷款8-8.5万亿元,存准还将下调1-3次--银行业协会

* 预计今年新增人民币贷款8-8.5万亿元

* 年内料将继续下调存准1-3次,每次0.5个百分点

* 今年银行业业绩增幅可能明显降低

路透北京7月4日电---中国银行业协会发布"中国银行业发展报告(2011-2012)"预计,2012年全年料新增人民币贷款8-8.5万亿元,并预计年内还将继续下调存款准备金率1-3次,每次0.5个百分点.

金融时报周三援引该报告并称,受经营环境变化的影响,2012年银行业可能出现生息资产增速继续有所放缓、净息差见顶回落、不良资产小幅反弹、中间业务收入增速下降的态势,经营业绩增幅可能显着降低,总体呈现温和增长的特点.

报告指出,经济增速下行使得信贷需求有所放缓,稳健货币政策更加注重微调预调,信贷供给的绝对规模可能略有扩大.

"为实现广义货币(M2)供应量增长14%的目标,要求货币乘数增长4-6%,则需进一步要求存款准备金率下调两个百分点,"报告称,"因此,在已有的两次下调基础上,预计年内还会下调1-3次、每次0.5个百分点."

此外,若发生诸如资本大规模撤出,从而影响国内银行体系流动性的严重负面冲击,准备金率也有进一步增加下调次数的可能.

中国去年全年人民币贷款增加为7.47万亿元.而今年以来,经济疲弱导致信贷需求不足,令今年头五个月新增人民币贷款累计约为3.9万亿元,M2同比增速则持续在13%左右的低位徘徊.

为稳增长,中国央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并在6月初降息一次,开始实质推进利率市场化.

而受资金面持续紧张影响,市场对近期再次降准的预期已然升温.昨日中国央行公开市场再度逆回购"输血"1,430亿元.[CN/MMTCN]

**银行业绩温和增长**

报告指出,今年银行生息资产增长将受到多方制约,宏观经济形势决定了今年生息资产增速不会太快;同时,随着信贷供需矛盾有所缓解,银行贷款议价能力有所下降,净息差逐步见顶回落,对银行盈利增长的贡献度将会降低.

"利率市场化后...存款利率有上升压力,而贷款利率的自由浮动将降低银行在贷款市场上的议价能力...存贷款利差不可避免地会收窄,"报告称.

报告预计,今年银行业净息差将会高位回落、逐步下行,由于2011年净息差走势是前低后高,预计上市银行年平均净息差仍会比2011年高3个基点左右,但净息差因素对上市银行净利润增长的贡献作用将从2011年的7.6%下降到1%左右.

此外,今年上市银行手续费收入增速会显着放缓,从2011年的39%下降至20%左右,手续费收入对银行净利润增长的贡献也将从2011年的2.46%降低至2012年的0.6%左右.

"(今年银行业)经营业绩增幅可能显着降低，总体呈现温和增长的特点,"报告因此得出结论称.

不过银行业协会认为,虽然2012年银行业资产质量可能小幅波动,但增提拨备的整体压力并不显着,不良贷款反弹对银行业盈利的负面影响不大.银行业不良资产的总体变化将较为温和可控,房地产贷款和政府融资平台贷款的资产质量不会显着恶化.

利率市场化方面,报告预计,存贷款基准利率上下限将保持基本稳定,并可能简化贷款利率档次,逐步放开对贷款利率的管制.(完)