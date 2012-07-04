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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:19 BJT

〔日本股市〕开高,受风险偏好改善提振

路透东京7月4日电---日本股市日经指数周三开高,投资者对高风险资产显现出一些兴趣,因预期各国央行将进一步采取行动应对全球经济成长疲态.

日经指数.N225盘初涨0.7%,报9,125.60点;东证股价指数.TOPX涨0.6%至781.39点.(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

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