《汇市简讯》欧元/日圆陷入98.50-101.50核心波动区间,交易稀薄淡静

0003GMT * 欧元/日圆及其他日圆交叉盘等主要货币对交易淡静,因美国国庆日假期 * 市场目前为止交易稀薄淡静,可能保持这一态势 * 欧元/日圆陷入98.50-101.50核心波动区间,上日交易区间为99.90-100.84 * 略低于101.00及其上方可见卖盘 * 买兴处于100略上方及以下位置,其上买兴无多 * 一目均衡云区底部今日降至101.31,有望继续下行 * 一目均衡转换线低于99.85,暗示将继续下探.(完) --编译 石冠兰; 审校 张明钧