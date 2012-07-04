《汇市简讯》欧元/日圆陷入98.50-101.50核心波动区间,交易稀薄淡静

标题新闻：英国央行目前对2017年经济成长最佳预估值仍为2%--副总裁夏菲克
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0003GMT * 欧元/日圆及其他日圆交叉盘等主要货币对交易淡静,因美国国庆日假期 * 市场目前为止交易稀薄淡静,可能保持这一态势 * 欧元/日圆陷入98.50-101.50核心波动区间,上日交易区间为99.90-100.84 * 略低于101.00及其上方可见卖盘 * 买兴处于100略上方及以下位置,其上买兴无多 * 一目均衡云区底部今日降至101.31,有望继续下行 * 一目均衡转换线低于99.85,暗示将继续下探.(完) --编译 石冠兰; 审校 张明钧
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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