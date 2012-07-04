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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:50 BJT

《汇市简讯》实施夏季利差交易策略的环境成熟

0004GMT * 交易商称,有利差交易浮现 * 期权波动率走低,波动率指数达到两个月低点,股市和大宗商品上涨 * 北半球进入夏季,市场参与者减少,波动率下滑 * 欧洲央行、日本、中国和美国央行预计将有更多宽松举措,支撑风险偏好 * 除日圆之外的亚洲货币、澳元、新西兰元和加元仍是利差交易受益者 * 日圆是交易商偏好的融资货币,但欧元、美元和英镑也在成为这方面的有力对手.(完) --编译 程琳; 审校 郑茵

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