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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:42 BJT

《汇市简讯》美元/马币昨日大跌后料进入盘整走势

2352GMT * 店头交易市场美元/马币(林吉特)开报3.1420左右,隔夜时段NDF报3.1460-3.1530 * 昨日尾盘跌破3.15之后迅速修正,有传言称马来西亚央行介入 * 因此若店头交易汇价上涨不应奇怪 * 本周交易商开始夏季利差交易的传言很多.(完) --编译 程琳; 审校 郑茵

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