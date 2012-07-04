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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:27 BJT

〔韩国股市〕高开,投资者乐观寄望全球决策当局推出刺激措施

路透首尔7月4日电---韩国股市周三盘初上涨,延续上日涨势,因投资者乐观寄望全球决策当局推出新刺激措施.

大型科技股盘初领涨,LG显示器(034220.KS)劲扬2.5%,三星电子(005930.KS)升1.1%.

0002GMT时,综合股价指数.KS11涨0.55%至1,878.17点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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