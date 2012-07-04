〔中国债市动态〕现券早盘短端收益率小跌,资金预期改善助涨买盘

路透上海7月4日电---中国银行间债市周三早盘短端收益率小幅下行.得益于滚动式逆回购支持,资金利率显着下行.而央行稍早继续允许公开市场一级交易商申报七天及14天逆回购需求,进一步优化投资者对短期资金面的预期.

"(现券收益率)短端的下去一些,像1年以内的央票.资金还好,利率下一些了,不是特别紧."华东一银行交易员表示.

据本地媒体报导,南京市交通建设投资控股集团可能要划转近半数核心资产.目前,南京交投待偿还债券余额为38亿元人民币,包括企业债CN098076=CFXS、中票CN1082036=CFXSCN1182014=CFXS及短融CN041153010=CFXS共四支债券.相关债权银行人士对债券投资人表示担忧.

上述华东银行交易员认为,南京交投若划转大量核心资产,对其发行的债券影响是肯定的.该事件与云南城投如出一辙,但其掀起市场风波,引发恐慌性抛盘的可能性有限.南京交投可以进行投资人会议,化解问题的方式很多,比如提前回购等.只要投资人认可,问题不大.

"投资人和企业之间都可以协商,倒不是大问题.本身国企的动作就蛮多的,大家都习惯了."他称.

近期城投债整体收益率向下,上海一银行交易员表示,昨日一级市场认购挺火.南京交投对市场的影响值得关注,不排除对资质偏差的券种造成冲击.

国家发改委此前发文,要求加强企业债存续期监管,规范企业资产重组程序,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.[ID:nSB1870735]

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅下行,其中隔夜品种跌幅逾60个基点(bp).因公开市场一级交易商被允许继续申报七天及14天逆回购需求,令市场心态放宽.[CN/CN]

北京时间11:53,剩余期限约0.37年的央票1101088最新双边报价收益率为CN1101088=CFXM为2.6000/2.5899%,上日尾盘报为2.6399/2.6100%;剩余期限约0.62年的短融041259007最新双边报价收益率为CN041259007=CFXM为3.4300/3.3701%,上日尾盘报在3.5000/3.3800%.(完)