〔中国债市动态〕现券早盘短端收益率小跌,资金预期改善助涨买盘

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透上海7月4日电---中国银行间债市周三早盘短端收益率小幅下行.得益于滚动式逆回购支持,资金利率显着下行.而央行稍早继续允许公开市场一级交易商申报七天及14天逆回购需求,进一步优化投资者对短期资金面的预期.
"(现券收益率)短端的下去一些,像1年以内的央票.资金还好,利率下一些了,不是特别紧."华东一银行交易员表示.
据本地媒体报导,南京市交通建设投资控股集团可能要划转近半数核心资产.目前,南京交投待偿还债券余额为38亿元人民币,包括企业债CN098076=CFXS、中票CN1082036=CFXSCN1182014=CFXS及短融CN041153010=CFXS共四支债券.相关债权银行人士对债券投资人表示担忧.
上述华东银行交易员认为,南京交投若划转大量核心资产,对其发行的债券影响是肯定的.该事件与云南城投如出一辙,但其掀起市场风波,引发恐慌性抛盘的可能性有限.南京交投可以进行投资人会议,化解问题的方式很多,比如提前回购等.只要投资人认可,问题不大.
"投资人和企业之间都可以协商,倒不是大问题.本身国企的动作就蛮多的,大家都习惯了."他称.
近期城投债整体收益率向下,上海一银行交易员表示,昨日一级市场认购挺火.南京交投对市场的影响值得关注,不排除对资质偏差的券种造成冲击.
国家发改委此前发文,要求加强企业债存续期监管,规范企业资产重组程序,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.[ID:nSB1870735]
中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅下行,其中隔夜品种跌幅逾60个基点(bp).因公开市场一级交易商被允许继续申报七天及14天逆回购需求,令市场心态放宽.[CN/CN]
北京时间11:53,剩余期限约0.37年的央票1101088最新双边报价收益率为CN1101088=CFXM为2.6000/2.5899%,上日尾盘报为2.6399/2.6100%;剩余期限约0.62年的短融041259007最新双边报价收益率为CN041259007=CFXM为3.4300/3.3701%,上日尾盘报在3.5000/3.3800%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)